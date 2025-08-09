نامناسب مواد،بھارتی اداکارہ شویتا مینن کیخلاف ایف آئی آر درج
ممبئی (آئی این پی)بھارتی اداکارہ کیخلاف ایف آئی آر درج کرلی گئی۔ 51 سالہ شویتا مینن کے خلاف بھارتی شہر ایرناکولم کے چیف جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت سے رجوع کیا گیا ہے۔۔۔
جس کے بعد عدالت نے مقامی پولیس کو ضروری کارروائی کرنے کا کہا ،عدالت کے حکم کے بعد شویتا مینن کے خلاف ایف آئی آر درج کرلی گئی ہے ۔اداکارہ پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ ان کی فلموں اور اشتہارات میں بیہودہ اور نامناسب مواد ہوتا ہے ۔یاد رہے کہ شویتا مینن نے شاہ رخ ،سلمان خان اور عامر خان کے ساتھ بھی کام کیا تھا۔