شائستہ لودھی کا ناک کی پلاسٹک سرجری کرانے کا انکشاف

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
کراچی (این این آئی)ہوسٹ، اداکارہ اور بیوٹی ایکسپرٹ شائستہ لودھی نے اپنے انسٹاگرام پوسٹ پر ایک تصویر شیئر کی ہے۔۔۔

 جس میں وہ معمول سے زیادہ پرکشش اور خوبصورت نظر آرہی ہیں۔ اس کی وجہ شائستہ لودھی کی ناک میں واضح فرق ہے ۔ ان کی ستواں ناک کو پلاسٹک سرجری کا شاخسانہ قرار دیا جا رہا ہے ۔ کچھ صارفین نے ناک کی اس تبدیلی کا مذاق بھی اڑایا اور کمنٹ میں لکھا کہ پہلے زیادہ اچھی لگتی تھیں لیکن اب ناک دیکھ کر ہنسی آتی ہے ۔ شائستہ لودھی نے تاحال کوئی ردعمل نہیں دیا۔

 

