دل میں رنج و غم یا خلش ہو تو اظہار کردیں:صبا قمر

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
کراچی (آئی این پی) اداکارہ صبا قمر نے کہا ہے کہ اگر دل میں کوئی رنج و غم، یا خلش ہو تو اسے دل میں دبا کر رکھنے کے بجائے اس کا اظہار کردیں کیونکہ یہ بوجھ آپ کی صحت کو متاثر کرتا ہے ۔ انسٹاگرام پر انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو اہم مشورہ دیا تاکہ ان کے چاہنے والے اس تکلیف سے نہ گزریں جن سے انہیں گزرنا پڑا۔

 اداکارہ نے لکھا کہ میں ذاتی تجربے سے بتا رہی ہوں کہ جذباتی درد، دل ٹوٹنے ، یا بچپن کا صدمہ اٹھانے والا کوئی بھی شخص یہ جان لے کہ یہ صرف دماغی و ذہنی طور پر ہی نہیں بلکہ یہ آپ کو جسمانی طور پر بھی متاثر کرتا ہے ۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر انہیں نظر انداز کیا جائے تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ غم خاموشی سے آپ کی صحت، آپ کی روح اور آپ کی توانائی کو اندر ہی اندر کھا جاتے ہیں۔ 

 

