کنگنا رناوت نے جیا بچن کو ’’بگڑی ہوئی ‘‘ قرار دے دیا
ممبئی(شوبز ڈیسک) بالی ووڈ اداکارہ کنگنا رناوت سیلفی لینے والے شخص کو دھکا دینے پر بھارتی سماج وادی پارٹی کی رکنِ پارلیمان، اداکارہ اور ۔۔
بالی ووڈ سٹار امیتابھ بچن کی اہلیہ جیا بچن پر برس پڑیں۔ کنگنا نے اپنی انسٹاگرام سٹوری پر جیا بچن کے عمل کی مذمت کی اور انہیں سب سے زیادہ بگڑی ہوئی، شرمندگی و شرم کی علامت اور مراعات یافتہ خاتون قرار دیا ہے ۔ اداکارہ نے لکھا ہے کہ لوگ ان کے نخرے اور بکواس صرف اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ وہ امیتابھ بچن جی کی بیوی ہیں، سماج وادی ٹوپی مرغے کی کلغی جیسی لگتی ہے ، جبکہ جیا بچن خود ایک لڑاکا مرغی کی طرح دکھائی دیتی ہیں، کتنی رسوائی اور شرم کی بات ہے ۔