صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علی ظفر کی مداحوں کو صحت مند طرزِ زندگی اپنانے کی اپیل

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
علی ظفر کی مداحوں کو صحت مند طرزِ زندگی اپنانے کی اپیل

کراچی (آئی این پی)اداکار و گلوکار علی ظفر نے مداحوں کو صحت مند طرزِ زندگی اپنانے کی اپیل کردی۔۔

 انسٹا گرام پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے گلوکار کا کہنا تھا کہ ابھی میں نے ایک آرٹیکل پڑھا جس میں یہ درج تھا کہ پاکستان میں حالیہ اعداد و شمار کے مطابق تقریبا نصف ہارٹ اٹیک کے مریضوں کی عمر 49 سال سے کم ہے ۔گلوکار نے عوام کو صحت سے متعلق آگاہی اور سنجیدگی اختیار کرنے کی تاکید کی اور کہا کہ لوگوں کو اپنی زندگی میں صحت مند غذا، باقاعدہ ورزش، ذہنی سکون اور مثبت سوچ کو ترجیح دینی چاہیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

مریخ پر ناسا نے عجیب ساخت کا پتھر دریافت کرلیا

40سال پرانی ریاضی کی تھیوری غلط ثابت

فرانس،جیلی فشوں نے جوہری پلانٹ کو غیرفعال کردیا

12فٹ اونچا، 250 کلو وزنی پرندہ ’’موا ‘‘ پھر پیدا ہوگا

دنیا کا وہ واحد علاقہ جہاں مرنے پر پابندی ہے

امریکا ،16فٹ کی شارک پکڑ کر نیا ریاستی ریکارڈ قائم

آج کے کالمز

ایاز امیر
اصل دہشت باتھ روموں کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پی ٹی آئی ارکان تنخواہوں کا چیک کب پھاڑیں گے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور سماجی ترقی کا سفر
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مقامی حکومتیں نوکر شاہی کے زیر تسلط کیوں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
جب گنتی کا ہندسہ بم بن جائے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاکستان کی ترقی اور استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak