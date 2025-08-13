علی ظفر کی مداحوں کو صحت مند طرزِ زندگی اپنانے کی اپیل
کراچی (آئی این پی)اداکار و گلوکار علی ظفر نے مداحوں کو صحت مند طرزِ زندگی اپنانے کی اپیل کردی۔۔
انسٹا گرام پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے گلوکار کا کہنا تھا کہ ابھی میں نے ایک آرٹیکل پڑھا جس میں یہ درج تھا کہ پاکستان میں حالیہ اعداد و شمار کے مطابق تقریبا نصف ہارٹ اٹیک کے مریضوں کی عمر 49 سال سے کم ہے ۔گلوکار نے عوام کو صحت سے متعلق آگاہی اور سنجیدگی اختیار کرنے کی تاکید کی اور کہا کہ لوگوں کو اپنی زندگی میں صحت مند غذا، باقاعدہ ورزش، ذہنی سکون اور مثبت سوچ کو ترجیح دینی چاہیے ۔