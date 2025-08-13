غیر قانونی آن لائن بیٹنگ پلیٹ فارمز کی تشہیر ، رانا دگوبتی کی طلبی
ممبئی (آئی این پی)مشہور تیلگو فلم باہوبلی کے سٹار رانا دگوبتی کو غیر قانونی آن لائن بیٹنگ پلیٹ فارمز کی ۔۔
تشہیر کے معاملے میں پوچھ گچھ کیلئے ای ڈی آفس طلب کرلیا گیا۔ رانا حیدرآباد میں اینفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے دفتر میں پیش ہوئے ۔ یہ پیشی ای ڈی کی جاری تحقیقات کا حصہ ہے جو کہ پریونشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت ہو رہی ہیں۔اداکار پر الزام ہے کہ انہوں نے ایسے آن لائن گیمز کی تشہیر کی جو قانونی اجازت کے بغیر چل رہے تھے اور انہیں تفریح یا چیریٹی سے منسلک دکھایا جا رہا تھا۔