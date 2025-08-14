تذلیل کے الزامات، صنم ماروی کا صدر آرٹس کونسل کراچی کو ہرجانے کا نوٹس
لاہور(شوبز ڈیسک)لوک گلوکارہ صنم ماروی نے آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے صدر احمد شاہ پر سکھر میں حال ہی میں منعقدہ ایک کنسرٹ کے دوران بدسلوکی۔۔۔
اور دھمکی دینے کے الزامات عائد کرتے ہوئے انہیں ہرجانے کا نوٹس بھجوا دیا جب کہ احمد شاہ نے گلوکارہ کے الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں ابھی تک نوٹس نہیں ملا۔ نوٹس صنم ماروی کے اس دعوے کے بعد سامنے آیا ہے ، جس میں انہوں نے الزام عائد کیا تھا کہ احمد شاہ نے سکھر میں پرفارم کرنے سے روک دیا۔