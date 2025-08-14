صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پہلی شادی ختم ہونے میں تاخیر کی وجہ مالی مجبوری نہیں تھی:بشری انصاری

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
کراچی (آئی این پی) سینئر اداکارہ بشری انصاری نے انکشاف کیا کہ ان کی پہلی شادی ختم ہونے میں تاخیر کی وجہ مالی مسائل نہیں بلکہ اس وقت کے حالات تھے ۔

 ایک پروگرام کے دوران بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وہ محبت کی ڈسی ہوئی ہیں، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انہیں بہت جلدی لگی تھی، جو کہ انسان کو مضبوط اور کمزور دونوں کرتی ہے اور انہیں زیادہ تر یہ کمزور کرتی ہے ، چاہے سامنے والا کوئی بھی ہو، اگر اس سے انہیں محبت ہے تو انہیں اس انسان کی فکر ہوتی ہے ۔ 

 

