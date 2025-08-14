مرد مداح پیغام بھیجتے ہیں بے بی کھانا کھا لیا:مومنہ
لاہور(شوبز ڈیسک) اداکارہ مومنہ اقبال نے انکشاف کیا کہ انہیں بیشمار مرد حضرات سوشل میڈیا پر پیغامات بھجواتے ہیں، جس میں سے زیادہ تر ان سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ‘بے بی آپ نے کھانا کھا لیا؟
مومنہ اقبال نے انکشاف کیا کہ انہیں سوشل میڈیا پر مرد مداح پیغامات بھیجتے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ ان کی خواہش ہے کہ ہر کوئی یہ کہے کہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی سپر سٹار ہیں۔انہوں نے بتایا کہ ایمرجنسی یا کسی مصیبت کی صورت میں وہ سب سے پہلے اپنی والدہ کو ہی فون کالز کرتی ہیں۔