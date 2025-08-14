زندگی کا حقیقی لطف اٹھانے کیلئے صحت کا خیال رکھنا ضروری:دھرمیند
ممبئی (آئی این پی)بالی ووڈ کے سینئر اداکار دھرمیندر نے ایک ویڈیو میں نوجوان نسل کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ زندگی کا حقیقی لطف اٹھانے کیلئے صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے صحت ہے تو سب کچھ ہے ۔
ایک انسٹاگرام میں شیئر کی گئی ویڈیو میں دھرمیندر نے کہا کہ زندگی کا اصل لطف اٹھانے کیلئے صحت کو اولین ترجیح دینا ضروری ہے ۔ آپ زندگی کا لطف اٹھا سکتے ہیں تو میں آپ کو آج ایک پیغام دے رہا ہوں، ہمیشہ ہمیشہ دیتا آرہاہوں کہ صحت کا خیال رکھئے اور نیک بنئے ۔