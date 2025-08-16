صبا قمر نے خود کو عاطف اسلم کی ہمدرد قرار دے دیا
لاہور(شوبزڈیسک )حال ہی میں قلبی مسائل کا شکار ہونے والی پاکستانی صفِ اول کی اداکارہ صبا قمر نے خود کو عالمی شہرت یافتہ پاکستانی گلوکار عاطف اسلم کا ہمدرد قرار دے دیا۔
انسٹاگرام پر اداکارہ نے عاطف اسلم کا ایک ویڈیو کلپ ری شیئر کیا جس میں عاطف اسلم اپنے والد کے انتقال کے اگلے ہی روز کراچی کے نیشنل بینک کرکٹ ایرینا میں یومِ آزادی کے سلسلے میں منعقدہ تقریب میں پرفارمنس دے رہے ہیں۔مذکورہ ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر ری شیئر کرتے ہوئے اداکارہ نے خود کو گلوکار کا ہمدرد قرار دیا اور لکھا، ‘میں اس درد کو جانتی ہوں، میں اسے سمجھ سکتی ہوں کیونکہ میں بھی اس سے گزر چکی ہوں، کسی بھی شخص کے لیے اپنے غم کو دل کی گہرائیوں میں چھپا کر لبوں پر مسکراہٹ رکھنا ایک مشکل کام ہے ۔ انہوں نے صرف ایک روز قبل اپنے والد کو کھو دیا اور اس کے باوجود اگلے دن سٹیج پر کھڑے ہوکر پرفارم کیا۔ یہ ہمت، عزم و احترام اور محبت کے سوا اور کچھ نہیں ہے ۔