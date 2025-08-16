صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوہر رشید کی والدہ کی اداکاری کے میدان میں انٹری

لاہور(شوبزڈیسک )منفی کرداروں سے شہرت حاصل کرنے والے معروف اداکار گوہر رشید کی والدہ اور اداکارہ کبریٰ خان کی ساس فرزانہ منیر نے اداکاری کے میدان میں قدم رکھ لیا۔

 انسٹاگرام پر گوہر رشید نے زائد العمری میں والدہ کے ایکٹنگ ڈیبیو پر جذباتی پوسٹ شیئر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ زندگی کا اپنا طریقہ ہے مختلف لمحوں کو سحر انگیز بنانے کا۔ 7 جولائی یہ ڈرامہ سیریل بریانی کے سیٹ پر ماں (فرزانہ منیر) کا پہلا دن تھا۔ میں اور میری اہلیہ خاص طور پر اس دن ماں کو ڈرامے کے سیٹ پر چھوڑنے کے لیے صبح سویرے اُٹھے ۔ ماں بہت گھبرائی ہوئی تھی، بالکل اسی طرح جیسے میں سکول کے پہلے دن تھا۔گوہر رشید نے اپنی والدہ کے ساتھ ماضی کی یادیں شیئر کی اور ساتھ ہی ڈرامہ سیریل ‘بریانی’ کی کاسٹ بالخصوص ڈرامے کے ہدایت کار کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کی والدہ کو ڈرامے کی شوٹنگ کے دوران ان کا خیال رکھا۔

 

