عاصم اظہر کی سیلاب متاثرین کیلئے مدد کی اپیل

عاصم اظہر کی سیلاب متاثرین کیلئے مدد کی اپیل

لاہور(شوبزڈیسک ) گلوکار عاصم اظہر نے سیلاب متاثرین کیلئے مدد کی اپیل کردی ، انسٹاگرام سٹوری شیئر کرتے ہوئے۔۔۔

 انہوں نے لکھا کہ آج ہماری سر زمین رو رہی ہے ۔ سیلاب لوگوں ناصرف گھر اپنے ساتھ بہا لے گیا بلکہ ان کے خواب اور قیمتی جانیں بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ کہ میرا دل ہر ماں، باپ، بچے کے لیے غم زدہ ہے جو بدترین سیلاب سے متاثر ہوئے ۔ ایسے لمحوں میں ہمیں ایک قوم کی طرح متحد ہونا اور مدد کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھانا چاہیے ۔ جو بکھر گیا ہے اسے ہم مل کر سمیٹ سکتے ہیں۔

 

