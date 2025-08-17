صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فضیلہ قاضی ستارہ امتیاز کے اعلان پر خوشی سے نہال

فضیلہ قاضی ستارہ امتیاز کے اعلان پر خوشی سے نہال

لاہور(شوبزڈیسک ) صدارتی اعزاز نہ ملنے کا شکوہ کرنے والی سینئر اداکارہ فضیلہ قاضی ستارہ امتیاز کے اعلان پر خوشی سے نہال ہوگئیں۔۔۔

 انسٹاگرام پر اداکارہ نے 3 دہائیوں کے بعد صدارتی اعزاز ملنے پر اللّٰہ کا شکر ادا کیا اورلکھا، میرے پیارے پاکستان اور میرے تمام مداحوں کا ان کی غیرمتزلزل حمایت کے لیے تہہ دل سے شکریہ۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ مجھے ستارہ امتیاز کے لیے نامزد کیا گیا۔ یہ ایک سول ایوارڈ ہے جو شاندار خدمات کو تسلیم کرتا ہے ۔ یہ اعزاز حاصل کرنے کے لیے میں 23مارچ 2026 کا بے صبری انتظار کر رہی ہوں۔ یہ اعزاز حاصل کرنا میرے ملک اور یہاں کے لوگوں کی محبت اور حوصلہ افزائی کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ ‘میں اس موقع کے لیے شکر گزار ہوں اور بہترین کارکردگی کے لیے کوشش جاری رکھنے کا وعدہ کرتی ہوں۔ شکریہ پاکستان۔

 

