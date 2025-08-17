صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کون حمیرا اصغر ؟ مرینہ خان کو دوران شو لاعلمی مہنگی پڑگئی

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
لاہور(شوبزڈیسک )اداکارہ مرینہ خان کو ڈیفنس فیز 6 کے فلیٹ سے مردہ ملنے والی اداکارہ حمیرا اصغر سے متعلق لاعلمی مہنگی پڑگئی۔۔۔

اداکارہ عتیقہ اوڈھو نے نجی ٹی وی پر نشر کیے جانے والے ایک ڈرامے کی مثال کیلئے حمیرا اصغر کا نام لیا ، جس پر مرینہ خان نے عام سے انداز میں سوال کیا کہ کون حمیرا اصغر ؟،اس پر عتیقہ اوڈھو پہلے حیران ہوئیں اور پھر انہیں بتایا کہ‘ وہی لڑکی جس کی کئی مہینوں پرانی لاش فلیٹ سے برآمد ہوئی تھی ،شو کا کلپ پر وائرل ہونے کے بعد مرینہ خان کو صارفین کی جانب سے تنقید کا سامنا ہے ۔

 

