مکمل صحت یاب نہیں ہوں مگرکام دوبارہ شروع کررہی ہوں :صباقمر

لاہور(شوبزڈیسک) اچانک طبیعت ناساز ہونے کے باعث ہسپتال منتقل ہونے والی اداکارہ صبا قمر نے انسٹا سٹوری شیئر کرتے ہوئے۔۔۔

 بتایا کہ 10 سے 14 دنوں کے مسلسل آرام کے بعد اب بہتر محسوس کر رہی ہوں لیکن اب بھی مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہوں، آج سے کام کا سلسلہ دوبارہ شروع کر رہی ہوں۔ اداکارہ نے مداحوں سے اپیل کی اور کہا کہ ‘وش می لک’ میرے نئے پروجیکٹ کا آغاز ہونے والا ہے ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ میں اپنی ذمہ داری نبھا سکوں اور اپنا 100 فیصد دے سکوں۔ 

 

