راجیش کھنہ کی انیتا اڈوانی سے خفیہ شادی کی کہانی
ممبئی (این این آئی)بالی ووڈ کے لیجنڈ سپر سٹار راجیش کھنہ کی خفیہ شادی سامنے آگئی، 56 سالہ اداکارہ انیتا اڈوانی نے اپنی خفیہ شادی کی کہانی سنادی۔
بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق انٹرویو میں انیتا اڈوانی نے بتایا کہ راجیش کھنہ نے مجھ سے خفیہ شادی کی تھی، ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا مندر تھا، ایک رات راجیش کھنہ نے مجھے منگل ستر پہنایا، سنہری اور کالے موتیوں والی چوڑیاں پہنائیں، پھر سندور لگایا اور کہا کہ آج سے تم میری ذمے داری ہو۔انیتا اڈوانی نے دعویٰ کیا کہ میں ڈمپل کپاڈیا سے بہت پہلے راجیش کھنہ کی زندگی میں آگئی تھی، اس وقت میری کم عمری کی وجہ سے شادی نہیں ہوئی۔انہوں نے کہا کہ بعد میں میرے اور راجیش کھنہ کے تعلقات 8 سال تک رہے ، یہاں تک کے 2012 میں ان کا انتقال ہوگیا ،راجیش کھنہ کی موت کے بعد ان کے خاندان نے مجھے آخری رسومات میں شرکت نہیں کرنے دی۔