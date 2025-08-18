صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہمایوں سعید پاکستان کے بہترین اداکار نہیں :شبیر جان

کراچی (آئی این پی)سینئر اداکار شبیر جان نے کہا ہے کہ ہمایوں سعید اچھے اداکار ہیں لیکن پاکستان کے بہترین اداکار نہیں ہیں۔

 ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ 80 کی دہائی میں اتنے چینلز نہیں تھے ، صرف ایک پی ٹی وی تھا، اسی وجہ سے ڈرامے میں ایک چھوٹے سے کردار ادا کرنیوالے کو بھی لوگ پہچانتے تھے ، جب کہ آج کل بہت سارے چینلز ہیں اور اداکاروں کی دن رات کی محنت کے باوجود لوگ انہیں پرانے وقتوں کی طرح نہیں پہچانتے ۔ انہوں نے ہمایوں سعید کے بارے میں کہا کہ وہ اچھے اداکار ہیں بہت محنت بھی کرتے ہیں لیکن پاکستان کے بہترین اداکار نہیں ہیں اور آج کل بہترین اداکاروں کی تعداد بہت کم ہے ، تاہم انہوں نے بہترین اداکاروں کے نام نہیں بتائے ۔

 

