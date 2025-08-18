آپ کو آپ کا حق مل ،قیصر نظامانی کا اہلیہ فضیلہ کیلئے پیغام
کراچی (آئی این پی) سینئر اداکارہ فضیلہ قاضی کو ان کی فنکارانہ خدمات پر حکومتِ پاکستان نے ستارہ امتیاز دینے کے اعلان پر ان کے شوہر اداکار قیصر نظامانی نے اپنی اہلیہ کو شاندار الفاظ میں خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے لکھا کہ۔۔۔
آج آپ کو آپ کا حق مل گیا۔ آپ صرف میری بیوی نہیں، بلکہ ایک سپرسٹار ہیں،یہ اعزاز قوم کیلئے باعث فخر سہی لیکن میرے لیے یہ ایک جدوجہد کی کہانی ہے ۔ادکار نے مزید لکھا کہ میں فضیلہ کے کیریئر کے دوران انتھک محنت اور اپنے کام سے والہانہ لگاؤ کا عینی شاہد ہوں۔