شہرت کا بوجھ اچھی طرح اٹھا رہا ہوں ،شاہ رخ کا انجری پر مزاحیہ انداز
ممبئی (آئی این پی)بالی ووڈ کے بادشاہ اور کروڑوں مداحوں کے پسندیدہ اداکار شاہ رخ خان نے اپنی صحت سے متعلق اپڈیٹ شیئر کر دی۔
شاہ رخ خان کو اپنی آنے والی فلم کِنگ کی شوٹنگ کے دوران ایک ایکشن سین میں کندھے پر چوٹ لگی تھی، ایکس پر اپنے مداحوں کے ساتھ ایک سیشن کے دوران ایک مداح نے ان سے کندھے کی چوٹ سے متعلق سوال کیا تو کنگ خان نے مزاحیہ انداز میں ہنستے ہوئے جواب دیا کہ شہرت کا بوجھ اچھی طرح اٹھا رہا ہوں، اب بہتری کی طرف جا رہا ہوں، پوچھنے کا شکریہ۔