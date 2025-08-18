مس یونیورس مقابلے میں حصہ لینے والی روسی ماڈل کار حادثے میں ہلاک
ماسکو(شوبز ڈیسک)مس یونیورس کے مقابلے میں حصہ لینے والی روسی ماڈل کسینیا ایلکزینڈروا کار حادثے میں ہلاک ہو گئیں۔ روسی ماڈل 5 جولائی کو روس کے علاقے تویر اوبلاست میں اپنے شوہر کے ہمراہ گاڑی میں سفر کر رہی تھیں۔۔۔
کہ اچانک ان کی کار کے سامنے ایک بارہ سنگھا آ گیا جو تیز رفتار گاڑی کی ونڈ سکرین توڑتے ہوئے اندر جا گھسا، جس کے نتیجے میں کسینیا ایلکزینڈروا کے سر پر شدید چوٹیں آئیں اور وہ کومہ میں چلی گئی تھیں اور تقریباً 1 ماہ بعد انتقال کر گئیں۔