پھانسی کا منظر شوٹ کراتے بال بال بچا:سید جبران

لاہور(شوبز ڈیسک) اداکار سید جبران نے انکشاف کیا ہے کہ ماضی میں ایک ڈرامے کی شوٹنگ کے دوران پھانسی کا منظر شوٹ کروانے کے۔۔۔

 دوران وہ لٹکنے سے بال بال بچے تھے ۔سید جبران نے ایک شو میں بتایا کہ ان کے گلے میں پھانسی کا پھندہ بھی ڈالا گیا اور تختے کا گیئر پھنس گیا، جس وجہ سے ان کا منظر مکمل نہ ہوسکا۔ پھانسی کے تختوں کو نیچے سے زنجیر لگائے گئے تھے بعد ازاں ہدایت کار نے انہیں گیئر لگانے کا منظر الگ سے شوٹ کیا ،جب گیئر لگانے اور تختوں کے گرانے کا منظر تنہا شوٹ کیا گیا تو تختے زنجیروں کو توڑ کر نیچے گر گئے ، جس پر ہدایت کار سمیت وہاں موجود سب لوگ حیران رہ گئے اور سب نے شکرا ادا کیا کہ منظر شوٹ کرواتے وقت اداکار پھندے پر موجود نہ تھے ۔ 

 

