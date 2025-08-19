صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آرٹس کونسل کراچی میں فنکاروں ، کرکٹرز کا میلہ لگے گا

لاہور(شوبز ڈیسک) آرٹس کونسل کراچی میں بین الاقوامی شہرت یافتہ فنکاروں اور کرکٹرز کا میلہ ہفتہ 23 اور اتوار 24 اگست کو لگے گا۔۔

 ایک چھت کے نیچے پہلی بار صف اول کے فنکار اور کرکٹرز اکٹھے ہوں گے ۔ایک جانب ماہرہ خان اور ہمایوں سعید جلوے بکھیریں گے ، تو دوسری جانب فواد خان، اقراء عزیز اور صنم سعید ستاروں کی طرح جگمگائیں گے ۔فلموں اور ڈراموں کے کامیاب ہیرو فہد مصطفیٰ اور احد رضا میر بھی اپنے پرستاروں کے درمیان ہوں گے ، عالمی شہرت یافتہ کرکٹر شعیب اختر اور وسیم اکرم بھی اپنے فینز سے باتیں کریں گے ۔

 

