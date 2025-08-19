روبی انعم کی بشری انصاری کی وی لاگنگ،میک اپ پر تنقید
کراچی (آئی این پی)تھیٹر و ڈراما کی اداکارہ روبی انعم نے بشری انصاری کی عمر پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیمرا لے کر وی لاگنگ کرنے کے بجائے انہیں آرام کرنا چاہیے ۔۔۔
ایک پوڈ کاسٹ میں روبی انعم نے کہا کہ بشری انصاری میری پسندیدہ اداکارہ ہیں ، لیکن اب انہیں آرام کرنا چاہیے ۔ وہ ایسی عمر کو پہنچ چکی ہیں کہ ان سے یہ توقع نہیں کی جانی چاہیے کہ وہ مسلسل وی لاگ بناتی رہیں اور سامان پیک کرتے ہوئے کہیں، میں باہر جا رہی ہوں۔ بس کرو تم اب کافی بڑی ہو چکی ہو، تم ہماری ماں سے بھی بڑی ہو۔انہوں نے اسما عباس پر بھی تنقید کی اور کہا کہ وہ بہت ہی اچھی شخصیت کی مالک ہیں لیکن آپ لوگ اتنے زیادہ اوور کیوں ہیں، آپ دونوں بہنوں کو ہر جگہ پر کیوں نظر آنا ہے ۔ اتنا زیادہ میک اپ تھوپنا آپ کے چہرے پر بالکل مناسب نہیں لگتا۔