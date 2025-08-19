آریان خان کی ویب سیریز تمام ریکارڈز توڑ دے گی:کرن جوہر
ممبئی(شوبز ڈیسک)بالی ووڈ سٹار شاہ رخ خان کے بیٹے آریان خان کی ہدایتکاری میں بننے والی ویب سیریز ‘دی بیڈز آف بالی وڈ’ کا ٹریلر جاری کیا گیا۔۔۔
جو آریان کی ڈیبیو ویب سیریز ہے ۔ کئی فنکاروں اور مداحوں نے ٹریلر کو سراہا جن میں کرن جوہر بھی شامل تھے ۔کرن کا ماننا ہے کہ جب یہ شو نیٹ فلکس پر ریلیز ہوگا تو یہ تمام ریکارڈز توڑ ڈالے گا۔کرن جوہر نے اپنی انسٹاگرام سٹوری پر لکھا کہ ‘آریان! تم سے محبت ہے ! یہ شو تمام ریکارڈز توڑ دے گا! مجھے تم پر بہت فخر ہے ۔