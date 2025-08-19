مصر ی اداکار تیمور بیٹے کو بچاتے زندگی کی بازی ہار گئے
قاہرہ(شوبز ڈیسک)مصر ی اداکار اور سینماٹوگرافر تیمور افسوسناک حادثے میں زندگی کی بازی ہار گئے ۔۔۔
عرب میڈیا کے مطابق مصری اداکار شمالی ساحل راس الحکمہ میں پکنک منا رہے تھے جب اچانک ان کے بیٹے بڑی لہروں کے شکنجے میں آگئے ۔اداکار تیمور نے یہ منظر دیکھ کر سمندر کی موجوں سے لڑکر اپنے بیٹے کو چھین کر واپس لانے کے لیے سمندر میں چھلانگ لگادی۔وہ اپنے بیٹے تک پہنچ گئے اور اسے بچانے میں کامیاب بھی ہوگئے لیکن اس کوشش کے دوران وو خود سمندر کی بے رحم لہروں کی نذر ہوگئے ۔