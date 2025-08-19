بھارت کی سینئر اداکارہ جیوتی چندیکر انتقال کرگئیں
پونے (آئی این پی)بھارت کی مراٹھی فلم اور ٹیلی ویژن انڈسٹری کی سینئر اداکارہ جیوتی چندیکر انتقال کرگئیں۔۔۔
۔بھارتی میڈیا کے مطابق جیوتی چندیکر پونے میں طویل علالت کے بعد 68 برس کی عمر میں چل بسیں۔ اداکارہ کے انتقال کی خبر ان کی بیٹی اور اداکارہ تیجسونی پنڈت نے سوشل میڈیا پر شیئر کی۔تیجسونی نے انسٹاگرام پر لکھا کہ انتہائی رنج و غم کے ساتھ آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ہماری پیاری ماں اور سب کی دلعزیز سینئر اداکارہ جیوتی چندیکر پنڈت اب ہمارے درمیان نہیں رہیں۔