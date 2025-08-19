صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت کی سینئر اداکارہ جیوتی چندیکر انتقال کرگئیں

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
بھارت کی سینئر اداکارہ جیوتی چندیکر انتقال کرگئیں

پونے (آئی این پی)بھارت کی مراٹھی فلم اور ٹیلی ویژن انڈسٹری کی سینئر اداکارہ جیوتی چندیکر انتقال کرگئیں۔۔۔

۔بھارتی میڈیا کے مطابق جیوتی چندیکر پونے میں طویل علالت کے بعد 68 برس کی عمر میں چل بسیں۔ اداکارہ کے انتقال کی خبر ان کی بیٹی اور اداکارہ تیجسونی پنڈت نے سوشل میڈیا پر شیئر کی۔تیجسونی نے انسٹاگرام پر لکھا کہ انتہائی رنج و غم کے ساتھ آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ہماری پیاری ماں اور سب کی دلعزیز سینئر اداکارہ جیوتی چندیکر پنڈت اب ہمارے درمیان نہیں رہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

یوکرین جنگ بندی،ٹرمپ کی زیلنسکی ،یورپی رہنماؤں سے ملاقات

چینی وزیر خارجہ نئی دہلی پہنچ گئے ،بھارتی ہم منصب سے ملاقات

دبئی :ڈھائی کروڑ ڈالر کا ہیرا چوری ، چندگھنٹوں میں برآمد

چاڈ :شدت پسند تنظیم بوکو حرام کے بانی کا18سالہ بیٹا گرفتار

برطانیہ نے ہانگ کانگ کے علیحدگی پسند کارکن ٹونی چُنگ کو سیاسی پناہ دیدی

بھارت کو عسکری ٹیکنالوجی کی منتقلی خطرناک ہو سکتی :مشیر وائٹ ہاؤس

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak