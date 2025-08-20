سیلابی تباہی کے بعد شوبز شخصیات کا غم اور یکجہتی کا اظہار
لاہور(شوبز ڈیسک)سیلابی تباہی کے بعد پاکستان کی شوبز شخصیات نے سوشل میڈیا پر غم اور یکجہتی کا اظہار کیا اور ۔۔۔
عوام سے امداد کی اپیل کی۔ گلوکار عاصم اظہر نے لکھا آج ہماری زمین رو رہی ہے ، سیلاب نے خواب، گھر اور زندگیاں چھین لیں۔ ہمیں ایک قوم بن کر ایک دوسرے کا سہارا دینا ہوگا۔ اداکارہ نادیہ حسین نے مختصر مگر بھرپور دعا کی،یا اللہ! ہمارے ملک کو مزید آفات سے بچا۔کار عمیر جسوال نے سیاحوں سے اپیل کی کہ وہ شمالی علاقوں کا سفر نہ کریں تاکہ ریسکیو آپریشن متاثر نہ ہو۔