صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلابی تباہی کے بعد شوبز شخصیات کا غم اور یکجہتی کا اظہار

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
سیلابی تباہی کے بعد شوبز شخصیات کا غم اور یکجہتی کا اظہار

لاہور(شوبز ڈیسک)سیلابی تباہی کے بعد پاکستان کی شوبز شخصیات نے سوشل میڈیا پر غم اور یکجہتی کا اظہار کیا اور ۔۔۔

عوام سے امداد کی اپیل کی۔ گلوکار عاصم اظہر نے لکھا آج ہماری زمین رو رہی ہے ، سیلاب نے خواب، گھر اور زندگیاں چھین لیں۔ ہمیں ایک قوم بن کر ایک دوسرے کا سہارا دینا ہوگا۔ اداکارہ نادیہ حسین نے مختصر مگر بھرپور دعا کی،یا اللہ! ہمارے ملک کو مزید آفات سے بچا۔کار عمیر جسوال نے سیاحوں سے اپیل کی کہ وہ شمالی علاقوں کا سفر نہ کریں تاکہ ریسکیو آپریشن متاثر نہ ہو۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج میں 1لاکھ 51 ہزار کی بلندسطح بھی عبور

ڈالر کی قدر میں کمی ،تولہ سونا 1400روپے سستا

مرکنٹائل ایکسچینج میں 32ارب کے 34602سودے

شرح سود کو 6 فیصد سے کم کرنا وقت کا تقاضا ، گوہر اعجاز

سوئس ڈپٹی ہیڈ آف مشن نے شیخوپورہ میں نیسلے کی فیکٹری کا دورہ

ایس ای سی پی نے کیپٹل مارکیٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کو فعال کر دیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
معافی کا حسین راستہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
زیلنسکی کے کارنامے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: سماجی تفریق کب تک؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بارشیں ہی بارشیں اورسیلاب ہی سیلاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
670 اموات کا ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک جلیل القدر عالم کا انتقال
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak