شوبز انڈسٹری میں سچی دوستیاں نہیں ہوتیں:عادی عدیل
لاہور(شوبز ڈیسک) کامیڈین، ٹی وی میزبان اور اداکار عادی عدیل امجد نے انکشاف کیا ہے کہ مرحومہ حمیرا اصغر کو۔۔۔
انڈسٹری کے لیے زیادہ تر لوگ کم قبول کرتے تھے ۔عادی عدیل انجم نے ایک شو میں فیصل قریشی کی مہربانیوں کا اعتراف کیا اور یہ بھی بتایا کہ وہ ان کی وجہ سے ہی اداکار ہیں۔انہوں نے کہا کہ شوبز انڈسٹری میں سچی دوستیاں نہیں ہوتیں، وہاں سب لوگ مطلب کے ہوتے ہیں۔ عادی عدیل امجد نے کہا کہ انسٹاگرام پر 80 لاکھ فالوورز رکھنے والا کوئی بھی اداکار خود سے کم فالوور رکھنے والے شخص سے دوستی نہیں کرے گا، شوبز میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔