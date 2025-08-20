عمران عباس فلموں کے لیے موزوں نہیں:ببرک شاہ
لاہور(شوبز ڈیسک) ماضی کے مقبول اداکار، گلوکار اور موسیقار ببرک شاہ نے عمران عباس کے فلمی کیریئر کے بارے میں مؤقف ظاہر کردیا۔۔۔
۔ایک شو میں ان کا کہنا تھا کہ عمران عباس فلموں کے لیے بالکل موزوں نہیں ہیں، وہ ہیرو نہیں لگتے اور مرد جیسے بھی نہیں دکھائی دیتے ۔انہوں نے کہا کہ حمزہ علی عباسی ایسے اداکار ہیں جو فلموں میں کام کر سکتے ہیں، جب کہ احسن خان اور فیصل قریشی کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ وہ ٹیلی ویژن کے لیے اچھے ہیں لیکن فلموں کے لیے موزوں نہیں ہیں۔فواد خان کے بارے میں ببرک شاہ نے کہا کہ وہ بہت زیادہ اوور ریٹڈ ہیں اور اتنے باصلاحیت بھی نہیں ہیں، لوگ ان سے زبردستی کام لینے کی کوشش کرتے ہیں۔