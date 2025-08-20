گلوکاروں کو مناسب معاوضہ نہیں دیا جاتا:کنیکا کپور
ممبئی (این این آئی ) بے بی ڈول گانے سے شہرت پانے والی گلوکارہ کنیکا کپور نے بھارتی گانوں کی انڈسٹری کی حقیقت بے نقاب کردی۔۔۔
کنیکا کپور نے انٹرویو میں کہا کہ گیت انڈسٹری میں گلوکاروں کو مناسب معاوضہ نہیں ملتا۔کنیکا کپور نے کہا کہ سنگرز کو اصل پیسے نہیں ملتے ہیں، میں سارے کنٹریکٹس دکھا سکتی ہوں ،صرف 101 روپے ملتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ آپ پر احسان کر رہے ہیں۔ بھارت میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں کہ سنگر کو پیسے مل جائیں، یہاں نہ رائلٹی ہے اور نہ ہی پبلشنگ ہے ۔