کم سن بچوں کے آداب سے متعلق زارا نور کی پوسٹ پر بحث

کراچی (این این آئی)اداکارہ زارا نور عباس کی جانب سے کم سن بچوں کی تربیت اور ماؤں پر کی جانے والی تنقید پر انسٹاگرام سٹوریز کے بعد سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی۔۔۔

، انہوں نے بتایا کہ ایک ریستوران میں ان کی بیٹی کے خوشی میں چیخنے پر قریب بیٹھی ایک خاتون نے انہیں گھورا ،دوسری میز پر موجود گروپ نے انہیں بتایا کہ ان کی بچی انہیں پریشان کر رہی ہے ، انہیں بچی کو ریستوران نہیں لانا چاہیے تھا ۔اداکارہ نے بتایا کہ ان کے اور گروپ کے درمیان 15 منٹ تک بحث جاری رہی، دیگر افراد نے سر گھما کر تو دیکھا لیکن کوئی بھی ان کے حق میں بولنے کے لیے آگے نہیں آیا۔

 

