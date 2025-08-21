صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرانس جینڈرز کی حب الوطنی کا نامناسب انداز بے ہودگی:زرنش خان

لاہور(شوبز ڈیسک)مذہب اسلام کی خاطر شوبز سے دوری اختیار کرنے والی سابق اداکارہ زرنش خان نے ٹرانس جینڈرز کی جانب سے نامناسب انداز میں جشن آزادی منانے پر۔۔۔

 اظہار برہمی کرتے ہوئے ایل جی بی کیو افراد کے عمل کو ‘بے ہودگی’ قرار دے دیا۔زرنش خان نے سوال اٹھایا کہ پاکستان میں یہ کیا ہو رہا ہے ؟ آخر کوئی ان لوگوں کو کھلم کھلا بے حیائی پھیلانے پر کیوں نہیں روک رہا؟ کیا یہی آزادی ہے ؟زرنش خان نے لکھا ک کہ حب الوطنی کو جنسیت کے ساتھ ملانا کون سا امتزاج ہے ۔

 

