ڈراموں میں غیر حقیقی خواب دکھائے جارہے :فضیلہ

کراچی (آئی این پی)سینئر اداکارہ فضیلہ قاضی نے پاکستانی ڈراموں پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈراموں میں غیر حقیقی خواب دکھائے جا رہے ہیں۔۔۔

 حقیقت میں ہر غریب لڑکی کو امیر لڑکا نہیں ملتا۔ ایک انٹرویو کے دوران فضیلہ قاضی کا کہنا تھا کہ ڈراموں کے ذریعے معاشرے کے معصوم لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر لوگ درمیانے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ ڈراموں کے ذریعے اس طبقے کو نہ پورے ہونے والے خواب دکھائے جا رہے ہیں، عام طور پر نہیں ہونے والی چیزوں کو ڈراموں میں ایسے پیش کیا جا رہا ہے جیسے وہ حقیقت میں اسی طرح ہوتی ہیں۔ 

 

