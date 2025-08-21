صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیلر سوئفٹ کی نئی البم صرف ایک گھنٹے میں فروخت

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
نیویارک(این این آئی)امریکی گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ کے نئے آنے والے البم (The Life of a Showgirl) نے ریلیز سے قبل ہی مداحوں کی بے چینی کو نئی بلندیوں پر پہنچا دیا۔

یہ خصوصی وینائل ایڈیشنز (سی ڈیز) دو دلکش ماربل نما رنگوں میں پیش کیے گئے تھے ، یہ محدود ایڈیشن ریکارڈز گزشتہ روز ٹیلر سوئفٹ کے آفیشل ویب سٹور پر ایک کاؤنٹ ڈان کے ذریعے متعارف کرائے گئے ، اگرچہ یہ ایڈیشنز 48 گھنٹے تک دستیابی اور جب تک سٹاک موجود ہو کی بنیاد پر پیش کیے گئے تھے ، دونوں ورژنز 60 منٹ کے اندر ختم ہو گئے ۔ 

 

