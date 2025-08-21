تعلیم پر توجہ،مکمل طور پر اداکاری چھوڑ چکی:مشعل خان
کراچی (آئی این پی)اداکارہ مشعل خان نے حال ہی میں ایک حیران کن انکشاف کرتے ہوئے اداکاری سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی تصدیق کر دی ۔
اداکارہ نے انسٹاگرام پر اپنی چند تصاویر شیئر کیں اور ایک تصویر کے ساتھ ایک کیپشن بھی لکھا۔کیپشن کے مطابق زندگی اس وقت کیسی محسوس ہوتی ہے جب انسان محنت سے پڑھائی کرے اور دیانتداری کو اپنائے ، نہ کہ دوسروں کو دھوکا دے کر غلط راستوں سے پیسہ کمائے ۔ اداکارہ نے بتایا کہ انہوں نے اداکاری اس لیے چھوڑی کیونکہ وہ زندگی میں اس سے زیادہ حاصل کرنا چاہتی تھیں ۔انہوں نے بتایا کہ اب وہ فنانس کی تعلیم پر گہری توجہ دے رہی ہیں ،وہ اب مکمل طور پر اداکاری چھوڑ چکی ہیں اور اس وقت بطور فنانس کوچ، ایڈوائزر اور اینکر کام کر رہی ہیں۔