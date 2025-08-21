صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی میں سیلاب، شوبز شخصیات کا حکومتی غفلت پر سخت ردعمل

کراچی میں سیلاب، شوبز شخصیات کا حکومتی غفلت پر سخت ردعمل

کراچی(شوبز ڈیسک)کراچی میں حالیہ موسلا دار بارشوں کے بعد شوبز شخصیات نے حکومت کی غفلت اور ناقص منصوبہ بندی پر سخت ردعمل دیا۔

 گلوکار شجاع حیدر نے لکھا کہ کراچی کو انصاف کی سخت ضرورت ہے ، اداکارہ ماورا حسین نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ ایک ایسا شہر جو لاکھوں کا گھر ہے ، لاکھوں کے لیے روزگار کا ذریعہ ہے ، لاکھوں کے خوابوں کا سہارا ہے ، وہ ڈوب رہا ہے ۔ریپر طلحہ انجم نے طنزیہ انداز میں لکھا کہ کراچی والو، گھبرانا نہیں، اجرک نمبر پلیٹ آپ کی گاڑی یا موٹر سائیکل کو ڈوبنے نہیں دے گی۔ اداکارہ صنم سعید ،ایمن خان نے بھی پوچھا کہ ہماری حکومت کیا رہی ہے ۔

 

