عامر خان پر ناجائز تعلقات اور بچہ پیدا کرنے کا الزام

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ممبئی(شوبز ڈیسک)بالی ووڈ اداکار عامر خان پر ان کے بھائی فیصل خان نے ایک عورت سے ناجائز تعلقات اور بچہ پیدا کرنے کا الزام عائد کردیا۔

فیصل خان نے ممبئی میں ایک پریس کانفرنس کے دوران تنقید کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ عامر خان نے شادی شدہ ہونے کے باوجود ایک غیر ملکی صحافی جیسیکا ہائنس کے ساتھ تعلقات قائم کیے اور ان سے ایک بچہ بھی پیدا ہوا۔ یہ پہلا موقع نہیں جب فیصل خان نے اپنے خاندان پر اس نوعیت کے الزامات لگائے ہوں۔ اس سے قبل بھی وہ اسی طرح کے دعوے کر چکے ہیں۔ 

 

