شاہ رخ خان بیٹے آریان کے ڈیبیو پر جذباتی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ممبئی(شوبز ڈیسک)بالی ووڈ کنگ خان شاہ رخ خان بیٹے آریان خان کے ڈائریکٹوریل ڈیبیو پر جذباتی ہوگئے اور سٹیج پر آریان کو متعارف کر اتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔

ممبئی میں آریان کی پہلی سیریز کی تقریبِ رونمائی میں شاہ رخ خان نے کہا کہ میں ممبئی اور بھارت کی اس مقدس دھرتی کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے 30 سال تک ناظرین کو محظوظ کرنے کا موقع دیا اسی سرزمین پر میرا بیٹا بھی اپنا پہلا قدم رکھ رہا ہے ، وہ ایک اچھا لڑکا ہے ، اس کیلئے دعائیں اور پیار چاہتا ہوں۔

 

