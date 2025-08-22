صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بارشوں اور سیلاب ، فنکار عوامی کرب کی آواز بن گئے

لاہور(شوبز ڈیسک) کراچی سے کشمیر تک میں بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں پر شوبز ستارے بھی بول پڑے اور حکومت کی نااہلی و ناقص حکمتِ عملی پر سخت ردعمل کا اظہار کیا۔

 مشی خان، خالد انعم، حنا بیات، فیصل قریشی، سجل علی، شہزاد رائے ، صنم جنگ، ہمایوں سعید، جویریہ سعود، احسن خان، فیروز خان، کبریٰ خان اور حدیقہ کیانی سمیت متعدد شخصیات نے بارشوں کے بعد بنیادی ڈھانچے کی بدتر حالت اور عوام کی مشکلات پر تشویش کا اظہار کیا ہے ۔فنکاروں کی ویڈیوز اور سوشل میڈیا پوسٹس میں عوامی مسائل کو اُجاگر کرتے ہوئے حکام سے فوری اور مؤثر اقدامات کا مطالبہ کیا گیا ۔ 

 

