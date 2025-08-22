صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شجاع حیدر کی ڈراما انڈسٹری کے گمنام ہیروز کی حفاظت اور عزت کی اپیل

کراچی (آئی این پی)اداکار شجاع حیدر نے کہا ہے کہ ڈراما انڈسٹری کے پردے کے پیچھے کام کرنے والے گمنام ہیروز کی حفاظت اور عزت کو نظرانداز نہیں کیا جانا چاہیے۔

اداکار نے انسٹاگرام پر کہا کہ کراچی میں مسلسل بارش کے دوران وہ پروڈکشن ہاؤسز کے ملازمین اور کریو ممبرز کے بارے میں سوچے بغیر نہیں رہ سکے ۔انہوں نے کہا کہ یہ محنتی لوگ ہماری انڈسٹری کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، مگر اکثر انہیں بنیادی حفاظتی سامان بھی میسر نہیں ہوتا ۔انہوں نے اپیل کی کہ ان کیلئے قدم آگے بڑھائیں ۔

