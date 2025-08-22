فلم میں عدلیہ کی تضحیک،اکشے کمار،ارشد وارثی کی طلبی
ممبئی (آئی این پی) بالی ووڈ اداکار اکشے کمار اور ارشد وارثی کو عدالت میں طلب کرلیا گیا۔ بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق اداکار اکشے کمار اور ارشد وارثی سمیت ہدایت کار سبھاش کپور کو۔۔۔
پونے کی ایک سول عدالت نے جلد ریلیز ہونے والی فلم جولی ایل ایل بی میں عدلیہ کی مبینہ توہین کرنے پر عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے ۔عدالت نے تینوں کو ذاتی طور پر پیش ہونے کی ہدایت کی ہے ۔ایڈووکیٹ واجد رحیم خان کے مطابق یہ کارروائی ان کی طرف سے دائر درخواست کے بعد کی گئی ہے ، جس میں انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ فلم میں بھارت کے قانونی نظام کا مذاق اڑایا گیا ہے اور عدالتی کارروائی کی توہین کی گئی ہے ۔یاد رہے کہ اکشے کمار اور ارشد وارثی کی فلم جولی ایل ایل بی 2 کا ٹیزر حال ہی میں جاری کیا گیا ہے ۔