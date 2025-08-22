صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پہاڑی تودہ گرنے سے والدہ کی لاش کبھی نہ ملی:پوجا بیدی

ممبئی(شوبز ڈیسک)بالی ووڈ اداکارہ پوجا بیدی کا کہنا ہے کہ 1998ء میں مانسرور میں پہاڑی تودہ گرنے کے بعد میری والدہ پروتیما کی لاش کبھی نہیں ملی، وہ اسی طرح دنیا سے گئیں جس طرح وہ چاہتی تھیں۔

پوجا بیدی نے انٹرویو میں کہا ہے کہ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میری والدہ پروتیما 50 سال کی ہونے سے پہلے ہی چل بسیں البتہ وہ اسی طرح دنیا سے رخصت ہوئیں جس طرح وہ چاہتی تھیں۔ وہ ہمیشہ کہتی تھیں کہ وہ فطرت کے درمیان مرنا چاہتی ہیں اور اس خوبصورت و شاندار زندگی کے اختتام پر وہ نہیں چاہتی تھیں کہ انہیں کسی شمشان گھاٹ میں دھکیل دیا جائے جہاں ان کی راکھ کو گنگا میں بہانے کی رسم ادا کی جائے ، یہ ان کے لیے ایک شاندار اختتام تھا، ان کی لاش کبھی نہیں ملی، وہ کائنات کا، زمین کا حصہ بن گئیں۔ 

 

