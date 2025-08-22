صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہربھجن سے شادی کیلئے 300 وکٹیں حاصل کرنیکی شرط رکھی تھی:گیتا

ممبئی (آئی این پی )بھارت کی سابقہ اداکارہ گیتا بسرا نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر اور سابق بھارتی سپنر ہربھجن سنگھ سے شادی سے قبل 300 وکٹیں حاصل کرنے کی شرط رکھی تھی۔

گیتا کے مطابق ہربھجن سے شادی کی افواہوں کے سبب 4 فلموں سے ہاتھ دھونا پڑا، آخر کار میں نے ہربھجن سے شادی کیلئے شرط رکھی تھی کہ جس دن وہ 300 وکٹیں حاصل کر لیں گے میں ان سے شادی کر لوں گی اور کچھ ہی دنوں میں انہوں نے 300 وکٹیں حاصل کرلیں اور اسی وقت میں نے انہیں ہاں کہ دیا ۔

 

Dunya Bethak