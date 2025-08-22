صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نبیل قریشی کا فہد مصطفی کو اداکاری سیکھنے کا مشورہ

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
لاہور(شوبز ڈیسک)ہدایت کار نبیل قریشی نے اداکار فہد مصطفیٰ کو اداکاری سیکھنے کا مشورہ دے دیا۔انسٹاگرام پر ہدایت کار نے سٹوری شیئر کی اور سوشل میڈیا پر وائرل ایک ویڈیو کلپ پر طنز و مذاح کا اظہار کیا۔

نبیل قریشی نے سوشل میڈیا پر وائرل ببرک شاہ کے انٹرویو کا وائرل مختصر کلپ شیئر کیا، جس میں انہوں نے فہد مصطفیٰ کو اداکار نہیں بلکہ اچھا میزبان قرار دیا تھا۔ نبیل قریشی نے طنز و مزاح کے انداز میں فہد مصطفیٰ کو اداکاری سیکھنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ ‘یار اداکاری کیوں نہیں سیکھتے ؟ کب سیکھو گے۔

 

