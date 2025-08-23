صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دانش کی ہیروئن نہیں تو ماں کا کردار ہی دیا جائے :عتیقہ

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
لاہور(شوبز ڈیسک)سینئر اداکارہ عتیقہ اوڈھو نے اداکار دانش تیمور کی خوبصورتی اور اداکاری کی تعریفیں کرتے ہوئے طنزیہ انداز میں شکوہ کیا ہے کہ انہیں دانش تیمور کی ہیروئن نہ سہی لیکن ان کی بدبخت ماں کا کردار ہی دیا جائے۔

ایک شو کے دوران گفتگو کرتے ہوئے عتیقہ اوڈھو نے دانش تیمور کی خوبصورتی پر بھی بات کی اور کہا کہ نسل در نسل لوگ ان کے دیوانے ہوتے جا رہے ہیں۔انہوں نے کہا کہ ان کی والدہ بھی دانش تیمور کی بڑی مداح ہیں اور وہ اداکار پر فدا ہوتی ہیں اور یہ کہ انہیں بھی اداکار پسند ہیں۔ میزبان نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ دانش تیمور کی ہیروئن بننے کی خواہش مند ہیں؟ اس پر اداکارہ نے کہا کہ ان کی خواہش تو یہی ہے لیکن اگر ایسا نہ ہوسکے تو انہیں دانش تیمور کی بدبخت ماں کا ہی کردار دیا جائے ۔

 

