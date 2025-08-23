انیتا اڈوانی کا جائیداد تنازع پر ردعمل، مکافات عمل کا تذکرہ
ممبئی(شوبز ڈیسک)بھارتی سپر سٹار راجیش کھنہ کی اہلیہ ہونے کی دعویدار اداکارہ انیتا اڈوانی نے جائیداد تنازع پر ردعمل دیا اور اسے مکافات عمل قرار دیا ہے۔
انیتا اڈوانی نے الزام لگایا ہے راجیش کھنہ کو مشکل وقتوں میں خاندان والوں نے تنہا چھوڑا لیکن موت کے بعد ساری جائیداد وراثت میں لے ، اداکارہ نے کہا کہ مکافات عمل اپنی جگہ ہے ، اپنا کیا سامنے آتا ہے ، چاہے آپ کتنے ہی چالاک کیوں نہ ہوں، آپ اس سے بچ نہیں سکتے ، قانونی جنگ ابھی جاری ہے ، پرانے فیصلے کو چیلنج کیا ہے تاکہ وراثت میں حصہ مل سکے ۔