میں اب ڈپریشن سے نکل چکا اور بہتر ہوں:انوراگ کیشپ
ممبئی(شوبز ڈیسک) بھارتی فلمساز اور ہدایت کار انوراگکیشپ ڈپریشن میں کیوں گئے اور انہوں نے اس سے نکلنے کے لیے کیا کیا؟ تفصیل سامنے آگئی۔
کیشپ نے ایک پوڈکاسٹ میں گفتگو کے کہا کہ بالی ووڈ میں بہت سے لوگ مجھ سے کٹنے لگے ، مجھے برا اور راستے سے بھٹکا ہوا کہتے تھے ، میں اب ڈپریشن سے نکل چکا ہوں اور بہتر ہوں۔ ڈپریشن سے نکلنے کیلئے انوراگ کیشپ نے کہا کہ میں نے سب سے پہلے بالی ووڈ فلمیں دیکھنا بند کردیں، ساتھ نئے اور ملیالم فلم سازوں کے کام کو دیکھنا شروع کردیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ساؤتھ فلم انڈسٹری میں کام کرنے گیا تو وہاں لوگوں نے مجھے بے پناہ محبت دی، خیال رکھا اور قبولیت بخشی، رائفل کلب کی تیاری میرے لیے زندگی بدلنے والا تجربہ تھا۔