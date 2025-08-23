صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

روبی انعم کا نامناسب رویہ، ریشم کی بشریٰ انصاری سے معذرت

لاہور(شوبز ڈیسک) اداکارہ ریشم نے سٹیج اداکارہ روبی انعم کی جانب سے سینئر اداکارہ بشریٰ انصاری کے لیے استعمال کیے گئے توہین آمیز الفاظ پر معذرت کرلی۔

روبی انعم نے چند دن قبل ایک پوڈکاسٹ میں بشریٰ انصاری سے متعلق نامناسب بات کہی تھی، ریشم نے انسٹاگرام پر ویڈیو میں کہا کہ روبی انعم کا رویہ انتہائی نامناسب تھا، انہوں نے ایسی شخصیت کے خلاف بات کی، جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کا نام روشن کیا۔ ریشم کے مطابق بشریٰ انصاری کئی سال سے وطن اور شوبز کی خدمت کرتی آ رہی ہیں، ان کا بڑا نام ہے ، ریشم نے بشریٰ انصاری کو مخاطب ہوتے ہوئے ان سے روبی انعم کے رویے پر معافی مانگی اور کہا کہ وہ لاہور کی اداکارہ کے رویے پر معذرت خواہ ہیں۔

 

دنیا میرے آگے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست اور ماحول
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سرکار کو پسینہ آجائے گا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہر ڈویژن صوبہ: بلی کے گلے میں گھنٹی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبے ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
حاصلِ مطالعہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مسجد کا انہدام
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak