نئے اداکاروں کو دبلے ، لمبے چھوٹے کے طعنے ملتے ہیں:کریتی
ممبئی(شوبز ڈیسک)اداکارہ کریتی سینن کا کہنا ہے کہ بالی ووڈ میں آؤٹ سائیڈرز کیلئے خود کو منوانا آسان نہیں ہے۔
بھارتی میڈیا ادارے سے گفتگو میںکریتی سینن کا کہنا تھا کہ یہاں کسی کو مفت میں کھانا نہیں ملتا سخت محنت اور جدوجہد سے مقام بنانا پڑتا ہے کیونکہ فلمی پس منظر سے تعلق نہ رکھنے والوں کو انڈسٹری میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔ اداکارہ کا کہنا تھا کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو آؤٹ سائیڈرز بالی ووڈ میں جگہ بنانے کیلئے جدوجہد کر رہے ہوں انہیں ہمت نہیں ہارنی چاہیئے۔ اور پرعزم رہتے ہوئے حوصلے سے کام لینا چاہیئے کیونکہ انہیں ایسے وقت کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا جب انہیں فلمی دنیا سے تعلق نہ ہونے کے باعث کچھ بھی آسانی سے نہیں مل سکے گا۔