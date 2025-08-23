صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نئے اداکاروں کو دبلے ، لمبے چھوٹے کے طعنے ملتے ہیں:کریتی

ممبئی(شوبز ڈیسک)اداکارہ کریتی سینن کا کہنا ہے کہ بالی ووڈ میں آؤٹ سائیڈرز کیلئے خود کو منوانا آسان نہیں ہے۔

بھارتی میڈیا ادارے سے گفتگو میںکریتی سینن کا کہنا تھا کہ یہاں کسی کو مفت میں کھانا نہیں ملتا سخت محنت اور جدوجہد سے مقام بنانا پڑتا ہے کیونکہ فلمی پس منظر سے تعلق نہ رکھنے والوں کو انڈسٹری میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔ اداکارہ کا کہنا تھا کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو آؤٹ سائیڈرز بالی ووڈ میں جگہ بنانے کیلئے جدوجہد کر رہے ہوں انہیں ہمت نہیں ہارنی چاہیئے۔ اور پرعزم رہتے ہوئے حوصلے سے کام لینا چاہیئے کیونکہ انہیں ایسے وقت کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا جب انہیں فلمی دنیا سے تعلق نہ ہونے کے باعث کچھ بھی آسانی سے نہیں مل سکے گا۔

 

